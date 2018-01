Als Skandal-Sternchen, das sich mit fragwürdigen Beauty-OPs in den Medien hält, ist Sophia Wollersheim derzeit bekannt. Offenbar wollen sich nicht alle mit den Showgirl präsentieren, denn wie die Bild Zeitung erfahren haben will, soll die Ex von Bordell-Besitzer Bert Wollersheim am Sonntagabend aus der Modeschau des Designers Thomas Rath geworfen worden sein.

Foto: picture alliance / dpa/Uwe Zucchi/dpa

Gemeinsam mit rund 600 Gästen hatte der ehemalige 'GNTM'-Juror das Ende der Düsseldorfer Fashion Week gefeiert. Sein Ehemann Sandro war an dem Abend für den Empfang der prominenten Gäste zuständig und erklärt den Grund für den Rausschmiss: "Es ist unfair, wenn man nicht eingeladen ist und trotzdem ohne zu fragen kommt. Thomas kennt Sophia, hat auch schon mit ihr gedreht. Aber das geht nicht.“

Musste mit Freundin wieder raus

Kurz zuvor hatte sich Wollersheim auf dem Event noch mit ihrer Freundin Natalia Osada auf dem roten Teppich ablichten lassen. Osada, die ihre Freundin aus Solidaritätmit nach Hause begleitete und somit auch bei der Show fehlte, zeigte sich gegenüber der Zeitung überrascht: "Ich bin schockiert und entsetzt, mir war nicht bewusst, dass es solche Probleme geben könnte. Sophia hat nichts Falsches gemacht, vor allem gab es niemals Berührungspunkte mit dem Rotlichtmilieu, falls das das Problem gewesen sein könnte."

Sophia selbst hielt sich nach dem Malheur bedeckt: "Ich werde mich dazu nicht äußern, aber mir wurde gesteckt, dass er mich rausgeworfen hat, um seine Mode zu pushen."