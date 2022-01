Paul McCartneys Sohn James: Verblüffendes Ebenbild seines Vaters

Am 14. November 2009 hatte James McCartney mit seiner Band "Light" seinen ersten Auftritt in den USA. 2010 veröffentlichte er seine ersten Studioaufnahmen als Download sowie eine EP mit dem Titel "Available Light". Mittlerweile hat der Musiker-Sohn bereits drei eigene Alben herausgebracht, darunter "The Blackberry Train" aus dem Jahr 2016.

James McCartney hat vier Geschwister: Mary und Stella McCartney und Lindas Tochter Heather aus erster Ehe, die von Paul McCartney adoptiert wurde sowie die gemeinsame Tochter Beatrice seines Vaters aus dessen zweiter Ehe mit Heather Mills.

Erfolglos: Die unbekannten Kinder der Hollywoodstars