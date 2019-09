Paul McCartney: "John Lennon besucht mich in meinen Träumen"

Auch fast vierzig Jahre nach seinem tragischen Tod nimmt John Lennon noch immer einen großen Platz im Alltag seiner Bandkollegen bei den Beatles ein. Sir Paul McCartney (77) verriet nun in der "The Late Show" mit Stephen Colbert, dass er beispielsweise regelmäßig von Lennon in seinen Träumen besucht wird.

Wilde Beatles-Träume

"Ich träume relativ oft von him", erzählte McCartney. "Wenn du eine solche Beziehung für so lange hattest, so eine tiefe Verbindung, dann liebe ich es, wenn Menschen mir in Träumen wiederbegegnen." Lennon wurde bekanntermaßen im Alter von 40 Jahren erschossen. Die Beatles hatten zuvor eine ganze Generation geprägt und Musikgeschichte geschrieben. Auch darin verliert sich McCartney träumerisch: "Ich habe oft Band-Träume und sie sind immer total verrückt. Oft bin ich bei John. Ich habe eine Menge Träume mit ihm. Sie sind immer gut."