Patrick Dempsey ist "Sexiest Man Alive": Das sagt er zur späten Ehre

"Grey's Anatomy"-Fans sind vielleicht der Meinung, dies hätte schon früher geschehen sollen: Das Magazin People hat Patrick Dempsey zum "Sexiest Man Alive" des 2023 gekürt. Dempsey selbst meint über die Ehre, die ihm nun zuteil wurde: "Ich bin froh, dass es zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben passiert. Es ist schön, die Anerkennung zu bekommen, aber sie gibt mir auch die Plattform, sie für etwas Positives zu nutzen."

Patrick Dempsey: "Nie daran gedacht, in dieser Position zu sein"

Gegenüber People erzählte Dempsey außerdem, wie er reagiert hat, als er die Nachricht zum ersten Mal hörte. "Ich war völlig schockiert und fing dann an zu lachen. Das ist doch ein Witz, oder? Ich war schon immer die Brautjungfer", scherzte er. "Ich hatte es völlig vergessen und nie daran gedacht, in dieser Position zu sein. Mein Ego [fühlt sich] also gut."

