Paris Jackson verlobt: Alles über den Bräutigam in spe

Wer ist Paris Jacksons Verlobter Justin Long?

Justin Long erschien vor zwei Jahren zum ersten Mal in den sozialen Medien von Paris, auf einem Gruppenfoto mit ihrer Band. Seitdem war er in einigen Beiträgen zu sehen. Der junge Mann stammt aus Kalifornien, arbeitet als Produzent, Mixer und Musikingenieur und arbeitet bereits seit Jahren mit Paris Jackson hinter den Kulissen ihrer Shows zusammen. Long besuchte das Grace College and Seminary in Indiana, bevor er eine Karriere als Musiker begann. Auf seinem LinkedIn-Profil heißt es, dass er "über ein Jahrzehnt Erfahrung im Musikmachen hat, von der Entwicklung und dem Mischen von Songs, die in den USA und 20 anderen Ländern auf Platz 1 bei iTunes landeten, bis hin zu Live-Auftritten als Teil einer Band, die bei einem Major-Label unter Vertrag steht." Long scheint nicht nur Jacksons Musik-Enthusiasmus zu teilen, sondern auch ihre Vorliebe für's Hippie-Dasein.

Zuvor war Paris Jackson mit einem anderen Bandkollegen, Gabriel Glenn, zusammen, von dem sie sich 2021 nach zwei gemeinsamen Jahren trennte. Über das Liebes-Aus beschrieb Paris damals als "den tiefsten Herzschmerz, den ich je erlebt habe."

Die Tochter des "King of Pop" hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Depressionen und Alkoholproblemen zu kämpfen. Mit 15 Jahren hatte Paris Jackson versucht, sich das Leben zu nehmen – und war danach erstmals in psychiatrischer Behandlung.

Paris Jacksons schwierige Zeiten

"Ich habe viele Dinge getan, die 13-, 14- und 15-Jährige nicht machen sollten. Ich wollte schnell erwachsen zu werden, und ich war wirklich keine nette Person. Ich war verrückt. Ich war wirklich verrückt. Ich habe viel Angst in meiner Jugend erlebt. Und ich musste mit meiner Depression und meinen Angstzuständen ohne irgendwelche Hilfe klarkommen", erzählte Paris Jackson 2017 im Gespräch mit dem Rolling Stone-Magazin.

2019 erfolgte Berichten zufolge ein erneuter Klinikaufenthalt.

2020 gestand Jackson in einem Interview, wie sehr sie der Tod ihres Vaters Michael Jackson mitgenommen und geprägt hatte.