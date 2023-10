Nach zahlreichen Krisen: Was treibt eigentlich Paris Jackson?

"Es ist elf Jahre her, und ich bin durch die Hölle gegangen - ob es sein Tod war oder all die anderen Dinge, die ich in meinem Leben durchgemacht habe", sagte die inzwischen 25-Jährige in der Facebook-Serie "Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn".

Als Musikerin etabliert

Mittlerweile scheint sich das Leben der Musiker-Tochter weitgehend stabilisiert zu haben. Im vergangenen Jahr wurde Paris Jackson händchenhaltend mit dem Künstler Michael Bradley fotografiert - doch sie betonte, nach wie vor glücklicher Single zu sein. Während über ihr Privatleben kaum etwas bekannt ist, widmet sich Jackson, die sich der Hippie-Kultur verschrieben hat, mit Leib und Seele ihrer eigenen musikalischen Karriere. 2020 erschien ihre erste Solosingle "Let down" mit dazugehörigem Musikvideo. Wenig später veröffentlichte sie das zugehörige Album "Wilted". Auf der Bühne trat sie zuletzt Ende August live auf.