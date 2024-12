Todesgerüchte um Robert Geiss verbreiten sich - Carmen äußert sich

Carmen und Robert Geiss gaben sich am 30. Oktober 1994 in Las Vegas das Jawort. Zu diesem Zeitpunkt waren sie bereits seit zwölf Jahren liiert.

Seit 30 Jahren sind sie nun schon verheiratet und haben im Laufe ihrer Ehe nicht nur so manch Krise überwunden. Das Promi-Paar sah sich auch schon mit so manch haarsträubendem Gerücht konfrontiert.

Carmen und Robert Geiss äußern sich zu absurdem Gerücht

"Die neuesten Gerüchte sind, glaube ich, dass ich schon lange tot bin. Das heißt also, der neue Jesus ist heute in München unterwegs", erzählte der Vater von Davina (21) und Shania (20) kürzlich in einem Gespräch gegenüber Exclusiv Weekend.

Über das Gerücht kann seine Frau ebenfalls nur lachen. "Daran muss man sich erst einmal gewöhnen", so Carmen Geiss, die im Interview auch über ihre langjährige Ehe sinnierte.