Die Queen der Selbstvermarktung zieht seit Monaten alle Register für ihr Musik-Comeback. Auf dem im Juli veröffentlichten Cover thront sie wie eine Göttin mit wehenden Haaren in lila-goldenes Licht getaucht zwischen antiken Säulen. Sie habe über Jahre hinweg ihr Herz und ihre Seele in dieses Album gesteckt, lässt sie ihre Fans wissen.

Seit "Paris" mit dem Hit-Song "Stars Are Blind" hat sich im Leben der Hotelerbin viel getan. Das damalige Partygirl ist jetzt zweifache Mutter - vor drei Jahren heiratete sie den Unternehmer Carter Reum, Söhnchen Phoenix und Tochter London kamen 2023 per Leihmutterschaft zur Welt.

"Fame Won't Love You" ist einer von zwölf Songs ihres neuen Albums. Die Australierin Sia ("Chandelier"), die als leitende Produzentin Schützenhilfe gibt, wirkte auch an dem Track "If the Earth Is Spinning" mit. Sia habe etwas Besonderes aus ihr herausgeholt, erzählte Hilton kürzlich in ihrem Podcast "I am Paris".

Auf ihrem ersten Album habe sie eher hauchig gesungen - häufig verfiel sie in eine hohe Babystimme. Jetzt singt Hilton kraftvoller. Popsängerin und Songwriterin Meghan Trainor ("All About That Bass") bescheinigte Hilton im Podcast-Interview, sie würde nun regelrecht "schmettern".

Das tun die beiden gemeinsam in dem von Grammy-Preisträgerin Trainor geschriebenen Song "Chasin'", der bereits im Juli veröffentlicht wurde. "Dieser Song ist eine Erinnerung daran, dass man aufhören sollte, jemandem hinterherzujagen, der einen nie verdient hat", erklärte Hilton dazu in den sozialen Medien.

Mit Tempo, Power und viel Groove warnt das Duo im Song vor toxischen Beziehungen und beschwört die Kraft, sich davon zu lösen. "Sie hat eine Erfahrung in Worte gepackt, die völlig auf mich zutrifft", sagte Hilton im Interview des Musikmagazins "Rolling Stone" - "der Punkt in deinem Leben, wenn man Selbstvertrauen, Kraft und Selbstliebe findet, von toxischen Beziehungen wegzugehen und sich im Leben vorwärtszubewegen".