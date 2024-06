Paris Hilton sprach vor US-Kongress über persönliche Missbrauchserfahrungen

"Als ich 16 Jahre alt war, wurde ich mitten in der Nacht aus meinem Bett gezerrt und in einen anderen Bundesstaat gebracht, in die erste von vier stationären Jugendhilfeeinrichtungen", berichtete sie laut US-Medien vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses.

US-Realitystar Paris Hilton hat im Kongress in Washington strengere Regeln im Kampf gegen Missbrauch in Jugendeinrichtungen gefordert - und dabei ihre eigenen Missbrauchserfahrungen an derartigen Orten beschrieben.

Es ist nicht das erste Mal, das Hilton über ihre Erfahrungen spricht. In ihrer Dokumentation "This is Paris" (2020) hatte sie öffentlich gemacht, dass sie in ihrer Jugend Missbrauch und Gewalt in derartigen Einrichtungen erlebt habe. Auch in US-Medien hatte sie bereits von körperlichem und psychischem Missbrauch berichtet.

Gerichtet an Jugendliche, die heute in US-Einrichtungen vergleichbare Erfahrungen machten, sagte Hilton: "Ich sehe dich. Ich glaube dir. Ich weiß, was du durchmachst, und ich werde dich nicht aufgeben."