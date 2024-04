Paris Hilton zeigt zum ersten Mal ihre Tochter London

Doch das hat sich jetzt geändert. Denn am Freitagabend postete Paris eine Bildstrecke mit ihrer kleinen Familie. "Ich möchte euch London Marilyn Hilton-Reum vorstellen", schreibt sie dazu.

Obwohl Töchterchen London schon im November 2023 geboren wurde, gab es bisher noch keine Fotos von ihr, die sie mit der Öffentlichkeit teilte. Sohn Phoenix (1) hingegen zeigte sie bereitwillig in den sozialen Medien.

"Ich habe davon geträumt eine Tochter namens London zu haben, so lange ich mich zurückerinnern kann. Ich bin so dankbar, dass sie jetzt da ist. Ich genieße jeden Moment, den ich mit ihr verbringe. Gemeinsam mit Phoenix, meine zwei Babys haben mir eine Liebe gezeigt, von der ich bisher nicht wusste, dass sie so tief sein kann, bevor ich Mutter wurde".