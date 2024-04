Warum Paris Hilton ihren Sohn zeigt, aber nicht ihre Tochter

Jetzt erklärte Paris Hilton in einem Interview, warum sie noch keine Fotos ihrer vier Monate alten Tochter in den sozialen Medien teilte – obwohl sie regelmäßig Beiträge von ihrem Sohn Phoenix postet.

"Ich habe das Gefühl, dass mein Leben mit allem so öffentlich war", erklärte die 43-Jährige im Gespräch mit E! News bei den Fashion Trust US Awards am Dienstag. "Also wollte ich mein kleines Mädchen einfach für mich behalten", stellte sie klar.

Hilton kündigt aber an, dass das Baby "wenn die Zeit reif ist" in ihrem Social-Media-Feed auftauchen werde. "Ich werde sie bald der Welt zeigen, weil alle ständig danach fragen", versicherte die zweifache Mutter, die ihr Familienleben in vollen Zügen zu genießen scheint. "Ich habe die unglaublichste Zeit. Ich war noch nie glücklicher. Sie sind die süßesten kleinen Engel", schwärmte Paris Hilton über ihre beiden Kinder.