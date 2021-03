Paparazzi-Plage: Wie sehr Stars unter aufringlichen Fotografen leiden

Ihre Kinder Violet (15) Seraphina (12) und Samuel (9) seien, vor allem in jungen Jahren, nachhaltig traumatisiert gewesen. Sie habe auch so gut wie keine Familienbilder, da ihre Kids Angst vor Fotokameras gehabt hätten. Ständig von Kameras verfolgt zu werden, habe sehr „viel Angst in unsere kleine Familie getragen“, so Garner, die von 2005-2018 mit ihrem Kollegen Ben Affleck (48) verheiratet war.

Auch Popstar und Schauspielerin Selena Gomez (28) kann davon ein Lied singen. Sie machte jetzt ihre Erfahrungen, die sie als Teenager mit Fotografen erlebt hat, in der aktuellen Vogue öffentlich.