Video: Jennifer Garner hat "The Office" fertig geschaut und ist sehr emotional

Jeder kennt’s. Diese eine Serie, bei welcher man einfach nicht Halt machen kann, man muss sie so schnell durchschauen, wie nur irgendwie möglich und wenn man dann am Ende angelangt ist, ja, was dann? Da kann man es schon mal passieren, dass einem die Emotionen übermannen!

So erging es gestern auch Jennifer Garner. Am Montag, dem 24. August, postete sie auf Instagram ein Video, in welchem sie sichtlich berührt erklärt, dass sie mit ihren Kindern nun nach einem monatelangen Marathon auf der Couch endlich "The Office" fertig geschaut hat.