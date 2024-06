Lebte nach "Baywatch" in Wohnwagen: So groß ist Pamela Andersons Vermögen heute

Pamela Anderson verkörperte die Neunziger wie nur wenige andere: Selbstbewusst entblößte sie nicht nur ihre Seele in Klatschblättern, sondern auch ihren Körper. Optimierte selbigen so sehr, dass die Grenze zwischen Kunst und Künstlerin verschwomm, so sehr, dass der Körper selbst zur Leinwand wurde. Zum Kunstwerk.

Ganze dreizehnmal zierte sie das "Playboy"-Cover, war somit das erfolgreichste Model des so beliebten Hefner-Männermagazins. Pam aber war nicht nur schön. Sie war heiß, sexy, verrucht. Versprühte Lebensfreude, brachte ungeniert den Sex in den Mainstream nichtt zuletzt aufgrund ihres illegal veröffentlichten privaten Sextapes) und machte dank "Playboy"-Fotos, "Baywatch"-Berühmtheit (die Serie war das nachmittägliche Erotikspielchen der Neunziger) und unerschöpflichem Bock aufs Rampenlicht das Ungreifbare greifbar.

Von der Villa in den Trailerpark

Nach ihrem "Baywatch"-Ausstieg wurde es allerdings still um Pamela Anderson. An den Mega-Erfolg und den Mega-Luxus, den sie im roten Badeanzug erlebte, konnte sie nicht mehr anknüpfen, machte stattdessen mit toxischen Männerbeziehungen und Auftritten in Reality-Shows sowie beim Wiener Opernball als Richard Lugners Star-Gast von sich reden. In den Nullerjahren soll Anderson so bankrott gewesen sein, dass sie eine zeitlang mit ihren Söhnen in einem Trailerpark wohnte.

Nun war Pamela Anderson keine Ikone mehr, sondern der Inbegriff des erloschenen Hollywood-Sternchens.