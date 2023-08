Pamela Anderson: Warum sich jetzt viele Fremde bei ihr entschuldigen

Anderson: Wurde aufs Aussehen reduziert

Die in Kanada geborene Blondine, die mit ihrer Rolle als Rettungsschwimmerin in der TV-Erfolgsserie "Baywatch" berühmt geworden war und mit einer turbulenten Beziehung mit dem Rocker Tommy Lee in den 90er-Jahren für Schlagzeilen sorgte, wurde eigenen Worten zufolge früher oft unterschätzt: "Wenn die Menschen dich nicht als intelligenten Menschen ansehen wollten, weil du ein bestimmtes Aussehen hattest. Ich denke, das haben wir hinter uns gelassen, hoffentlich." Aus der Situation habe sie aber auch ihre Vorteile gezogen, schilderte sie. "Ich fand es immer lustig, wenn man keine Erwartungen zu erfüllen hatte, weil man die Menschen dann nur überraschen konnte."

