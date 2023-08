Sam Asghari bricht nach Trennung von Spears sein Schweigen

Noch kein Statement von Spears

Die 41-Jährige Sängerin äußerte sich zunächst nicht dazu. "Wir werden an der Liebe und dem Respekt festhalten, die wir füreinander haben", schrieb Asghari weiter, "shit happens". Es scheine lächerlich, Privatsphäre einzufordern, jedoch bitte er um Rücksicht.

Der 29-Jährige habe am Mittwoch in Los Angeles einen Antrag auf Scheidung eingereicht, berichteten mehrere US-Medien, denen die Gerichtsdokumente vorliegen. Das Paar habe sich demnach bereits am 28. Juli getrennt - Grund dafür seien "unüberbrückbare Differenzen".