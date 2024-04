Pamela Anderson als Verstärkung für Liam Neeson in "Nackte Kanone"-Neuauflage

Die frühere "Baywatch"-Ikone Pamela Anderson stößt zu der Besetzung der Paramount-Pictures-Produktion, wie die US-Branchenblätter "Deadline.com" und "Hollywood Reporter" am Dienstag (Ortszeit) berichteten. Anderson postete einen der Berichte in einer Instagram-Story. Paramount Pictures hatte den Film kürzlich für Juli 2025 angekündigt.

Der tollpatschigste Polizist der Filmgeschichte, Lieutenant Frank Drebin aus der "Nackten Kanone", soll ja eine Wiederbelebung erfahren. Liam Neeson wird die Parade-Rolle von Leslie Nielsen in einer Neuauflage übernehmen. Nun wurde bekannt, dass auch Pamela Anderson eine Hauptrolle in dem Film spielen wird.

Anderson (56) soll laut "Hollywood Reporter" Frank Drebins Angebetete spielen. In der Original-Filmreihe schmachtete der Polizist, nicht immer unfallfrei, Pricilla Presley an. Berühmte Blondinen sind für die "Nackte Kanone" kein Neuland: Im dritten Teil, "Die nackte Kanone 331⁄3", versprühte Anna Nicole Smith platinblonden Charme. Die drei Filme "Die nackte Kanone", "Die nackte Kanone 21⁄2" und "Die nackte Kanone 331⁄3", die hochkarätigsten Nonsens mit Slapstisck, Filmgeschichteparodien und massenhaft visuellen Gags zusammenführten, waren von 1988 bis 1994 erschienen.

Ex-Nixe, jetzt ohne Make-Up

Anderson wurde an der Seite von David Hasselhoff durch die 90er-Jahre-Serie "Baywatch" über Rettungsschwimmer von Malibu berühmt. Sie spielte in Filmen wie "Barb Wire", "Scary Movie 3" und "Superhero Movie" mit. Auch in dem "Baywatch"-Spielfilm von 2017, mit Dwayne Johnson und Zac Efron, hatte sie eine kleine Rolle. Zuletzt wirkte sie an der Netflix-Doku "Pamela: Eine Liebesgeschichte" (2023) mit. Seit einiger zeit hat sie bewusst das Image des Sexsymbols abgelegt - sie zeigt sich nur mehr ungeschminkt. Ob das Drehbuch darauf eingehen wird, bleibt abzuwarten.