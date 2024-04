Paltrow: Leute wären schockiert, welche Rollen ich wegen meiner Kinder ablehnte

Ihre "Pensionspläne" wiederholte sie an anderer Stelle des Gesprächs. Auf die Frage, ob sie denn versuchen würde, anderen ein Vorbild in Sachen "In Würde altern" zu sein, entgegnete Paltrow: "Ich werde es wahrscheinlich versuchen, so wie ich mich kenne. Oder ich würde sagen: 'Scheiß drauf.' Ich könnte einfach verschwinden und niemand wird mich jemals wiedersehen."

Paltrow wünscht sich Privatleben

Derzeit konzentriert sich Paltrow auf ihre 2008 gegründete Lifestyle-Marke Goop. Auch diesen Job wolle sie nicht ewig machen - sie hoffe auf einen Verkauf "in ein paar Jahren". Danach wolle sie ihre Aufmerksamkeit vermehrt auf das Familienleben richten, so Paltrow. Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben habe sie vor Herausforderungen gestellt. "Ich befinde mich in einer sehr, sehr chaotischen Phase, weil ich so viel zu tun habe", schilderte die Schauspielerin.