Gwyneth Paltrow hat "spezielle" Verwendung für ihren Oscar

Das Video entstand laut People im Sommer auf dem Anwesen der Schauspielerin in den Hamptons. Die bei Promis beliebte Luxusgegend liegt am Ostende der Insel Long Island im Suffolk County des US-Bundesstaats New York.

An anderer Stelle im Interview wurde Paltrow nach ihrer Lieblingsrolle gefragt. "Oh Gott, ich hatte so viel Glück. Ich hatte so viele tolle Rollen", entgegnet die Schauspielerin. Außerdem erzählte sie von dem Moment, in dem das Interesse an ihrem Fach geweckt wurde. "Wahrscheinlich, als ich meiner Mutter (Blythe Danner) in Theaterstücken beim Williamstown Theatre Festival sah, als ich noch ganz klein war", erinnert sie sich.

Unkonventionell