Gwyneth Paltrows Gerichtsverfahren wurde zum Social-Media-Hit

Was war passiert?

Paltrow dankte dem Richter und der Jury nach Prozessende in einer Mitteilung fĂŒr deren "harte Arbeit". Interviews gab sie nach dem Urteil nicht, aber die Schauspielerin betonte ihre Bereitschaft, den Fall vor Gericht auszufechten. Die falsche Behauptung des KlĂ€gers einfach hinzunehmen hĂ€tte ihre "IntegritĂ€t" gefĂ€hrdet, schrieb Paltrow in ihrem Statement. Sie hatte eine Gegenklage eingereicht, einen symbolischen Dollar Schadenersatz und die Erstattung ihrer Anwaltskosten gefordert. So mancher Twitter-User fand das Verfahren offenbar so unterhaltam, dass er sich eine Fortsetzung wĂŒnschen wĂŒrde. "Okay, Gwyneth Paltow ist offensichtlich unschuldig, aber das ist kein Grund, dass der Prozess nicht weitergeht", heißt es in einem Posting: