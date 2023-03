Oscars 2023: "Unhöflicher" Hugh Grant vermasselte Ashley Graham ihren Auftritt

Die Indie-Sci-Fi-Komödie "Everything Everywhere All at Once" ist der große Gewinner der 95. Oscars. Bei der Gala in Hollywood setzte sich das Werk des 35-jährigen Regieduos Daniel Scheinert und Daniel Kwan breitflächig gegen die Konkurrenz durch und wurde als bester Film ausgezeichnet. Neben der Königskategorie erhielt die Produktion auch den Regieoscar und Michelle Yeoh die Ehrung als Hauptdarstellerin. Insgesamt konnte das Werk sieben Oscarstatuetten mit nach Hause nehmen. Weniger erfolgreich präsentierte sich Schauspieler Hugh Grant auf dem champagnerfarbenen Teppich der Preisverleihung.

Grant lustlos im Interview mit Ashley Graham