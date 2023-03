"Mama-Superhelden" und "große Diversität" aus Dublin: Die besten Zitate der Oscar-Nacht

Ke Huy Quan und der amerikanische Traum

Ke Huy Quan, bester Nebendarsteller für "Everything Everywhere All at Once":

"Meine Reise hat auf einem Boot begonnen, ich habe ein Jahr in einem Flüchtlingscamp verbracht. Und irgendwie habe ich es hierher geschafft, auf Hollywoods größte Bühne. Es heißt immer, solche Geschichten passieren nur im Film. Ich kann nicht glauben, dass es mir passiert ist. Das ist der amerikanische Traum!"

Jamie Lee Curtis in 45 Sekunden

Jamie Lee Curtis, beste Nebendarstellerin für "Everything Everywhere All at Once", bedankte sich auch bei den Fans ihrer Genrefilme:

"Stopp! Ich habe 45 Sekunden und habe versprochen, mich daran zu halten. Ich stehe hier nicht alleine, ich bin Hunderte von Menschen. Wir haben gerade einen Oscar gewonnen!"