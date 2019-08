Oscar-Preisträgerin Viola Davis soll Michelle Obama spielen

Historischer Oscar

Davis war 2011 durch das Südstaaten-Drama "The Help" über schwarze Hausmädchen bei der weißen Oberschicht bekannt geworden. 2015 gewann sie als erste schwarze Schauspielerin die Emmy-TV-Trophäe als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie ("How to Get Away with Murder"), 2017 den Nebenrollen-Oscar für "Fences".

Michelle Obama wurde in dem Dokudrama "My First Lady" (2016) als junge Anwältin bei den ersten Dates mit Barack Obama von Tika Sumpter (39) porträtiert. Das ehemalige US-Präsidentenpaar ist mit seiner Produktionsfirma Higher Ground inzwischen ins Filmgeschäft eingestiegen. 2018 gaben die Obamas eine Kooperation mit dem Videostreamingdienst Netflix bekannt. Es sind unter anderem Fernsehserien und Dokumentationen geplant.