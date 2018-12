Oprah Winfrey: So waren die letzten Tage mit ihrer Mutter

Die letzten Tage mit ihrer Mutter waren emotional, erzählte Oprah Winfrey im Gespräch mit dem US-Magazin People. Sie habe Schwierigkeiten gehabt, sich mit der Situation zurecht zu finden, erzählte die Moderatorin gegenüber der Zeitschrift.

Oprah Winfrey: "Ich beschloss zu beten"

Sie habe deswegen ein kleines Buch gelesen, dass in der Hospiz-Pflege oft verwendet wird. "Ich dachte mir: Ist das nicht seltsam? Ich bin ' Oprah Winfrey' und ich lese ein Hospizpflege-Buch darüber, was ich am Ende sagen soll."

Die Talkshow-Moderatorin war unzufrieden mit den Antworten, die sie im Buch fand – und entschloss, stattdessen zu beten. "Ich dachte: Was ist die Wahrheit für mich? Es wird keine Antwort in einem Buch geben. Was will ich sagen?", erzählte Winfrey.

Überraschungsbesuch bei ihrer Mutter

"Meine Schwester (Patricia, die 1963 zur Adoption freigegeben hatte) rief mich an. Sie glaubte, das sei das Ende", erinnerte sich die Moderatorin. Sie setzte sich in den Flieger, um ihre Mutter Vernita Lee in Milwaukee zu überraschen.

Ihre Mutter saß in ihrem kleinen, überbeheizten Zimmer und sah fern. Oprah fragte ihre Mutter, ob sie glaube wieder gesund werden zu können. Diese verneinte die Frage. Die Moderatorin und ihre Mutter sprachen darüber, wie es sich anfühlte, auf das Ende zuzugehen. Oprah rief Verwandte und Freunde an, die in den nächsten Tagen vorbeikamen, um sich zu verabschieden.