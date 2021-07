Drei Arme für Oprah: Photoshop-Fail bei Vanity Fair

Auch das Magazin schaltete sich via Twitter in die Diskussion ein. Während man beteuert, dass Witherspoons Extra-Bein lediglich der Saum ihres Kleides sei, gab man den Fehler bei der Bildbearbeitung von Winfrey zu und scherzte in Anspielung auf die vielen Karrieren der Moderatorin: "Wie soll sie das alles mit nur zwei Händen schaukeln?"