Seal schießt scharf gegen Oprah Winfrey

Die Brandrede gegen sexuelle Belästigung von Frauen, die Oprah Winfrey (63) kürzlich bei den Golden Globes hielt, brachte ihr großen Zuspruch – aber nicht von allen.

Foto: AP/Paul Drinkwater

Der britische Sänger Seal (54) postete jetzt auf Instagram ein Meme mit dem Spruch "Wenn du seit Jahrzehnten Teil des Problems warst, aber plötzlich alle glauben, du wärst die Lösung." Dazu stellte er ein Bild online, dass Oprah zeigt, wie sie Harvey Weinstein (65) ein Küsschen auf die Wange drückt.

Doch nach etlichen negativen Kommentaren meldete sich der "Ex" von Heidi Klum dann nochmals zu Wort: "Ich habe enormen Respekt, was Oprah bisher in ihrem Leben erreicht hat. Mein Post war keine Attacke gegen sie. Sie war nur zufällig die Person, die mit dem Schwein auf dem Bild fotografiert wurde. Was ich repostete, war ein Kommentar zum heuchlerischen und doppelmoralischen Verhalten in Hollywood."

