Lollobrigida gibt doch Autogrammstunde

Die italienische Filmdiva Gina Lollobrigida wird nun doch einen offiziellen Termin wahrnehmen: Am Donnerstag um 15.00 Uhr wird die Schauspielerin und Co-Opernballgast von Richard Lugner in der Lugner City Autogramme geben, sagte der Baumeister am Mittwoch.

Davor hatte es geheißen, dass Richies Gast nur wenige Stunden an seiner Seite verbringen wird. Nachdem Lollobrigida bereits am Mittwoch bei der Pressekonferenz und der Autogrammstunde fehlt, wird vermutet, dass der Baumeister auch am Donnerstag alleine mit seinem anderem Stargast, Mira Sorvino, zum Restaurant "Luigi" in Gloggnitz fliegen. "Die Loren - äh die Lollobrigida kommt erst am Donnerstagnachmittag nach Wien", meinte der Baumeister gegenüber der APA.

Dass die zweifache Oscar-Gewinnerin Hilary Swank, die ebenfalls den Ball besucht, seiner einfachen Oscar-Gewinnerin die Show stehlen könnte, glaubt Lugner nicht. "Sie soll kommen, ein schöner Gast. Wir haben selbst mit ihr verhandelt, aber dann hat sie sich nicht mehr gemeldet", sagte der Baumeister.