„Ich bin eine richtige Glucke“

Sie selbst hat den Opernball nie eröffnet. Wird einer ihrer drei Söhne – Alfred (15), Jakob (13) und Pauli (10) – einmal als Debütant einziehen? „Alfred hat spaßeshalber gesagt, Mami, wenn dir wer ausfällt, springe ich ein. Ich bin jetzt eh schon so groß“, erzählt die schlanke Ball-Organisatorin auf dem Weg in den Zuschauerraum der Oper. Noch stehen die Sessel in der Ehrenloge, in der in vier Tagen Platz für den Bundespräsidenten und seine Gäste gemacht wird.