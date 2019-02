Opernball 2019: Walzertraum mit Botschaften

Die großen Augenblicke sollten neben der ausladend kostümierten Netrebko und der gewöhnungsbedürftig kahlköpfigen Conchita auch dem australischen Ex-Supermodel Elle Macpherson gelten. „The Body“, so ihr respektvoller Spitzname in der Beauty-Branche, hatte in Baumeister Richard Lugner einen grippös angeschlagenen, aber unverwüstlichen Logengastgeber.

Apropos – Maria Großbauer postete auf Instagram: „Heute, am 28. Februar 2019, findet ja nicht nur der Opernball statt. Dieses Datum steht international auch als Tag der seltenen Erkrankungen („Rare Diseases“) im Zeichen der Hilfe für diese Menschen. Rund 400.000 leben in Österreich damit, aber trotzdem sind Betroffene oft allein gelassen.“ Dazu stellte sie ein Foto von sich, geschminkt in den speziellen Farben dieses Tages (rot, blau und pink).

Auch ein langgehütetes Geheimnis wurde am Opernball gelüftet – die Kopfschmuck-Künstlerin Niki Osl („miss lillys hats“) verriet, seit letztem Jahr von Werber und Ex-Sänger Rudi Nemeczek getrennt und seit Jänner von ihm geschieden zu sein: „Es geht mir gut, ich fühl’ mich frei.“

"Auch Männer dürfen brillieren"

Opern-Bariton Clemens Unterreiner meldete sich für die Männerwelt zu Wort: „Auch wir dürfen brillieren. Ich trage einen 50.000-Euro-Diamant-Panther am Revers und Frackknöpfe von Juwelier Mazbani.“

P. S.: Im „ Hotel Sacher“, wo die VIPs vor dem Ball speisten, huschte sogar Hollywoodstar Nicolas Cage vorbei und nahm ein feines Mahl ein. Zum Opernball ging er nicht.

Wenn Politiker am Opernball Herzklopfen haben

Nervosität kennen Politiker eigentlich nur an Wahlabenden – aber mit Sicherheit doch nicht am Opernball. Anders war das freilich bei Niederösterreichs Landes- hauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie hatte Herzklopfen, eröffnete doch ihre Tochter Anna (17) den Ball. Aber: „Die letzten 48 Stunden waren die Hölle.“ Die jungen Dame hatte Fieber, bekam eine Infusion und Essig-Patscherln: „Es war eine Zitterpartie. Wir haben dauernd geschaut, ob sie nicht kollabiert.“

Der Preis für die interessantesten Gäste in Politiker-Logen ging an Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Justizminister Josef Moser. Das Staatsoberhaupt und seine Ehefrau Doris Schmidauer genossen das Fest nämlich mit Auma Obama, Halbschwester von Ex-US-Präsident Barack Obama. Justizminister Moser feierte mit der kultigen und (seit dem Grazer Tuntenball) kahlen Conchita.

Conchita Wurst am Opernball: