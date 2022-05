One Direction: Wie steht es um ein baldiges Comeback der Boyband?

Nachdem Zayn Malik im März 2015 seinen Ausstieg aus der erfolgreichen Boyband One Direction bekannt gegeben hatte, folgte noch ein Album der anderen vier verbliebenen Mitglieder Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan und Louis Tomlinson, ehe auch diese ab März 2016 eine Pause als Band einlegten. Seither gibt es alle paar Monate Gerüchte, es würde bald wieder gemeinsame Musik der "What Makes You Beautiful"-Stars geben. Auch für Ende 2022 wurde bereits auf ein mögliches Comeback der Band spekuliert.

One Direction: Kommt es 2022 endlich zum großen Comeback?

In den letzten Wochen gibt es wieder vermehrt Medienberichte, die behaupteen, Ende des Jahres könnten die Mitglieder von One Direction wieder für ein neues Album zusammenkommen. Nach sieben Jahren warten viele Fans der Boyband noch immer gespannt auf die große Rückkehr der erfolgreichen Gruppe.