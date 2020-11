Verlobung gelöst: Olivia Wilde und Jason Sudeikis sollen sich getrennt haben

Die US-Schauspieler Olivia Wilde und ihr langjähriger Lebensgefährte und Kollege Jason Sudeikis sollen sich getrennt haben. Wie das US-Promimagazin Us Weekly schreibt, gehen beide nach neunjähriger Beziehung getrennte Wege. Wilde und Sudeikis waren seit 2012 verlobt.

Zumindest beruflich scheint es für Wilde aber bergauf zu gehen: Sie will bald erneut Regie führen, diesmal bei einem Superheldenfilm mit einer weiblichen Hauptfigur. Wilde habe sich mit Sony Pictures und Marvel Studios auf ein gemeinsames Projekt geeinigt, berichteten die Filmportale Deadline.com und Variety im August. Demnach soll sie auch am Skript mitschreiben. Die Filmblätter spekulierten, dass es sich bei dem Projekt um eine Spider-Women-Story handeln soll, für die bereits Katie Silberman als Autorin an Bord ist. Silberman schrieb 2019 auch das Skript für die Mädchen-Komödie "Booksmart", mit der Wilde ihr Regiedebüt gab. Das Duo hat von dem Studio Universal auch schon einen Auftrag für eine gemeinsame Weihnachtskomödie bekommen.