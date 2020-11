Opernball: Wagner-Trenkwitz über das "größte Pinguinfest des Jahres"

„Der Opernball fasziniert nach wie vor so, weil unter anderem der erwähnte Hannes Androsch und viele, viele andere großartige Sachen gesagt haben. Hannes Androsch hat zum Beispiel einmal in einem Interview gesagt, Hannes Kartnig stand da neben ihm: ,Wir sind nicht schön, aber wir sind da.’ Und nicht Hansi Lang, sondern der Pianist Lang Lang hat gesagt: ,It reminds me of China. So many people.’ Man hört und sieht dort Sachen, die man das ganze Jahr über nicht hört und sieht. Es ist ein sensationelles Faschingsevent, dieser Opernball“, lacht Wagner-Trenkwitz im KURIER-Interview.

Und – zum Leidwesen vieler Ballbegeisterten – beginnt das Buch gleich mit A wie Absage.

„Dieses Buch war schon vor einem Jahr geplant und dass es jetzt ein Buch statt dem Ball gibt, damit haben wir natürlich alle nicht gerechnet. Aber ja, Opernball at home heißt die Parole. Es ist schon ein bissl traurig, muss ich sagen. Ich habe ja von virtuellen Bällen gehört. Was ist das? Tanze ich da mit dem Laptop? Ich kann es mir nicht vorstellen.“