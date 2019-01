Olivia Newton-John dementiert Gerüchte über zeitnahen Tod

Die Mimin gab sich in der Sendung tapfer: "Ich bin eine sehr privilegierte Person, dessen bin ich mir bewusst. Ich wohne an diesem wunderschönen Ort. Ich habe einen wunderbaren Ehemann. Ich habe all diese Tiere, die ich liebe. Ich habe eine unglaubliche Karriere. Ich habe wirklich nichts, worüber ich mich beschweren kann", sagte sie. "Ich glaube, ich werde das überstehen. Das ist mein Ziel."

Olivia Newton-John kam im britischen Cambridge zur Welt. 1978 wurde sie durch die Musical-Verfilmung "Grease" berühmt, in der sie an der Seite von John Travolta spielte.