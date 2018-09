Olivia Newton-John verschwieg ihre zweite Krebserkrankung

Die britisch-australische Popsängerin Olivia Newton-John (69, "Xanadu") setzt im Kampf gegen Krebs auf moderne Medizin - und die Liebe. "Mein Ehemann ist immer für mich da und unterstützt mich. Ich bin überzeugt davon, dass ich den Kampf gewinnen werde. Das ist mein Ziel", sagte sie am Sonntagabend in der TV-Show Sunday Night des australischen CNN-Senders Seven Network.

1992 war Newton-John an Krebs erkrankt und musste sich eine Brust amputieren lassen. 2013 kehrte der Krebs zurück und streute 2017 auch in der Schulter. Nun sei er zudem in ihrem unteren Rücken gefunden worden, erzählte die Wahl-Amerikanerin im Interview.

Newton-John verriet zudem, dass sie die Krebsdiagnose, die sie im Jahr 2013 erhalten hatte, zunächst geheim hielt: "Ich dachte, 'Es ist mein Leben' und ich entschied mich einfach dazu, es für mich zu behalten."

Die Schauspielerin unterzog sich einer Bestrahlungstherapie, um den neuen Tumor an ihrer Wirbelsäure zu behandeln. Die Therapie unterstützt sie mit natürlichen Mitteln und konsumiert medizinisches Marihuana, das ihr Ehemann John Easterling auf der gemeinsamen Ranch in Santa Barbara, Kalifornien, anpflanzt.