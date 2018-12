Krebs-Chirurg Jakesz: „Es ist auch der Glaube, der heilt“

Seit 40 Jahren arbeitet er als Chirurg – Univ.-Prof. Raimund Jakesz gilt als anerkannter Experte in der Behandlung von Brustkrebs, und hat an die 9000 Frauen operiert. Sein Zugang zum Leid sein Patientinnen ist aber ungewöhnlich. Seit vielen Jahren begleitet Jakesz Krebskranke ganzheitlich und spirituell im Sinne eines Erkenntnisgewinns: Was hat einen Menschen zu dem gemacht, was er heute ist? Was hat ihn in seine Krankheit geführt? Darüber hat er nun ein Buch geschrieben: „Das spirituelle Momentum“ (Verlag Bacopa). Ein Gespräch über Medizin und Spiritualität sowie die tiefere Bedeutung des Weihnachtsfests.

KURIER: Wie kommt ein Chirurg zum spirituellen Momentum und dazu, eine Erkrankung nicht nur als körperliches Geschehen zu verstehen?

Univ.-Prof. Raimund Jakesz: Für mich war das Operieren bald nicht mehr ausreichend. Ich habe fast ausschließlich Patientinnen mit Brustkrebs operiert, und diese Frauen in ihrer Not gesehen. Diese Not konnte die Operation allein nicht stillen, obwohl ich zu einem hohen Prozentsatz brusterhaltend operiert habe. Ich konnte die Frauen in ihrer Verletzung spüren und entwickelte für sie starkes Mitgefühl. Im Laufe der Zeit habe ich mehr und mehr gelernt, dass es viele verschiedene Faktoren gibt, die mit einer solchen Erkrankung verbunden sind. Diese Faktoren sind auf der Ebene des Herzens zu finden, auf der rein emotionalen Ebene. Die Schulmedizin allein – so richtig, wichtig und so gut sie ist – kann oft keine völlige Heilung erreichen. Manches kann man chirurgisch nicht behandeln.