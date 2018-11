Johannes Huber: „Glaube an Schöpfer ist kein Blödsinn“

Sie schreiben, dass „die Kanonenschüsse gegen die Spiritualität mehr werden“.

Viele sind heute mit dem Jetzt so beschäftigt, dass sie alle Brücken zum Transzendentalen abreißen und sagen, „das interessiert uns nicht“. Man will nur unterhalten werden, die Kaufhäuser sind für viele die neuen Gotteshäuser. Ich bin dafür, dass sich beide Lebensentwürfe auf Augenhöhe begegnen. Derzeit hat man in Österreich aber den Eindruck, dass man jenen, die an einen Schöpfer glauben, bereits einen Minderheitenschutz zukommen lassen müsste. Ich sehe das Grundrecht, sich mit Ideen zu beschäftigen, die über die fünf Sinne hinausgehen, in Gefahr. Hier droht eine Intoleranz eines Wissens-Fundamentalismus, der den Glauben an einen Schöpfer als Blödsinn abtut.