Oliver und Amira Pocher: Streit wegen Sylvie Meis

In ihrem Podcast haben Amira und Oliver Pocher k√ľrzlich ihre Ehekrise thematisiert. "Es ist halt im Moment schwierig", hatte Amira anhaltende Ger√ľchte √ľber ihre Beziehungsprobleme kommentiert. Jetzt haben sich die Pochers in ihrem gleichnamigen Podcast vor ihrem Publikum in die Haare bekommen. Aber nicht etwa wegen ihrer Ehe, sondern wegen ihrer Kollegin Sylvie Meis. Bei der soll eingebrochen worden sein, so Medienberichte. Schmuck und Handtaschen seien gestohlen worden, der Schaden belaufe sich auf 800.000 Euro.

Pochers ticken in Bezug auf Luxus unterschiedlich

Der Fall besch√§ftigte nicht nur Meis' Fans und die Boulevardpresse, sondern auch das Ehepaar Pocher. Oliver Pocher zeigte sich in der aktuellen Folge des Podcasts jedenfalls nicht besonders mitf√ľhlend. Der Komiker ist offenbar der Meinung, Meis habe die Diebe zum Einbruch verleitet, weil sie sich auf Instagram immer wieder mit ihren Luxus-Habseligkeiten pr√§sentiert.