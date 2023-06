Ehekrise: Amira schildert Streit-Szenen mit Oliver Pocher

In ihrem gemeinsamen Podcast thematisierten Oliver und Amira Pocher erneut ihre Eheprobleme, nachdem entsprechende Berichte über eine vermeintliche Krise in ihrer Beziehung in Umlauf geraten waren.

Amira Pocher: "Es ist aktuell schwierig"

Erst kürzlich hatten die beiden in ihrem Podcast "Die Pochers" über ihre Ehekrise gesprochen. Dabei machten sie keinen Hehl daraus, dass es bei ihnen schon länger zu kriseln scheint. "Mann, Olli. Es ist aktuell schwierig, das wissen auch die Leute in unserem Umfeld, und irgendwer hat dann auch gequatscht", hatte Amira Pocher unter anderem klargemacht.

➤ Lesen Sie hier mehr: "Hölle wird losbrechen": Royals zittern vor Meghans neuem Projekt