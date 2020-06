Oliver Pocher: Womit er Vater Gerd noch schockieren kann

Pocher und Papa lernen sich kennen

Der Spaß sei trotzallem stets im Mittelpunkt gestanden: "Wir sind zum Beispiel im Elvis-Kostüm in der Kapelle in Las Vegas aufgetreten und mein Vater hatte einen Stand Up-Auftritt in Las Vegas. Er hat also auch viele Sachen gemacht, die einfach cool waren." Es sei das erste Mal in Pochers Leben gewesen, dass er mit seinem Vater alleine verreist ist. Durch die "ein oder anderen Geschichte sei ihre Beziehung nochmal ein bisschen enger geworden", so Pocher.

Aktuell freuen sich Oliver Pocher und seine Frau Amira (27) auf ihr zweites gemeinsames Baby. Er hat bereits drei Kinder mit seiner früheren Ehefrau Alessandra Meyer-Wölden. Im Februar 2010 kam ihre Tochter zur Welt, im September 2011 Zwillinge - zwei Buben. Das erste Kind mit Amira - ein Sohn - wurde im Herbst 2019 geboren.