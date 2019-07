Oliver Pocher ersteigerte Pokale von Nemesis Boris Becker

Meyer-Wölden war zeitweise mit Becker verlobt, mit Pocher allerdings verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder und trennte sich 2014.

Pocher möchte Becker "was zurückgeben"

" Boris Becker ist eine deutsche Tennis-Legende. Er hat uns viele grandiose Nachmittage und Nächte vorm TV geschenkt. Jetzt sollten wir auch mal was zurückgeben. Ich habe meinen Teil gern dazu beigetragen", gab Pocher gegenüber Bild an. Das sei der Grund für seine Teilnahme an der Auktion gewesen. Insgesamt kamen bei der Zwangsversteigerung über 728.000 Euro zusammen, mit denen ein Teil von Beckers Schulden bei seinen Gläubigern getilgt werden soll.