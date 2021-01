Schockierende Worte: "DSDS"-Star Leoni Baltz wurde Opfer von häuslicher Gewalt

2020 zeigte Leoni Baltz bei "Deutschland sucht den Superstar" ihr Gesangstalent, bevor sie beim Recall völlig unerwartet ausstieg. Seitdem versucht sich die Blondine aus Pinneberg als Influencerin auf Instagram. Was ihre Follower nun zu lesen bekamen, ist allerdings schockierend. Die 22-Jährige wurde eigenen Angaben zufolge Opfer häuslicher Gewalt. Sie soll von ihrem Ex-Freund verprügelt worden sein, teilt Baltz ihren knapp 20.000 Abonnenten auf Instagram in einem Posting mit, in dem sie sich weinend und mit blauen Flecken im Gesicht zeigt.

Leoni Baltz: Offene Worte über häusliche Gewalt

Baltz berichtet, von ihrem Freund jahrelang körperlich angegriffen worden zu sein. Einmal habe er sie sogar vom Balkon gestoßen. Das von ihr geteilte Foto sei nicht aktuell sondern nach einem der Übergriffe entstanden, fügt sie in einer Instagram-Story hinzu.

"Ich wurde vor ca. drei Jahren fast wöchentlich zum Opfer eines gewalttätigen Lebenspartners", schreibt Leoni Baltz. Ihr Ex-Freund sei nicht von Anfang an gewalttätig gewesen. "Erst nach Monaten zeigte er sein wahres Gesicht."

Banalitäten hätten ausgereicht, um "mir ins Gesicht zu schlagen, mich vom Balkon zu stoßen, Treppen runter zu treten und mich mit Gegenständen anzugreifen".

Die Art, wie sie von ihrem Ex-Freund behandelt wurde, sei nicht spurlos an ihr vorüber gegangen. "Mein Selbstwertgefühl war so im Keller, dass ich immer wieder seinen Entschuldigungen glauben schenkte und seine Nähe weiter geduldet hab", gesteht die Sängerin. "Ich konnte mich ebenfalls niemanden öffnen zu der Zeit, da mir diese Situationen recht unangenehm waren, da ich innerlich schon wusste, dass es nicht normal wäre. Aber ich habe es einfach alles verdrängt."