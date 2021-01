Nach vier Monaten: Gigi Hadid verrät endlich den Namen ihrer Tochter

Zuvor hatte Hadid am Mittwoch (Ortszeit) in ihrer Instagram-Story einen Einblick in ihr Leben als Mutter gegeben. Das Model teilte unter anderem eine Textnachricht an seinen Freund: "Hey, ich bin verrückt nach unserem Kind." Dazu veröffentlichte die 25-Jährige ein Foto, auf dem sie ihre Tochter im Arm hält. "Das beste Kind", schrieb sie dazu. Das Gesicht ihrer Tochter schnitt Hadid jedoch aus dem Foto heraus.

Hadid ist seit November 2015 mit dem ehemaligen "One-Direction"-Sänger Zayn Malik liiert. Hadid und Malik trennten sich 2018 nach mehr als zweijähriger Beziehung. Im Frühjahr teilten sie dann mit, dass sie wieder ein Paar sind.

Das Gesicht ihres Kindes haben die beiden bisher nicht gezeigt. Ihre Follower ließ das Paar aber bereits einige kleine Blicke auf ihre Tochter erhaschen. Auch Gigis Mama Yolanda Hadid hat schon einige Fotos von sich mit ihrer Enkelin veröffentlicht.