Hatte Angst um ihr Leben: Christina Ricci erhebt schwere Vorwürfe gegen Noch-Ehemann

Bereits im Juli des vergangenen Jahres musste die Polizei bei Christina Ricci und ihrem (Noch-)Ehemann James Heerdegen anrücken. Zwischen der Schauspielerin und dem Filmproduzenten soll es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, hieß es damals. Wie Us Weekly berichtete, soll die "Meerjungfrauen küssen besser"-Darstellerin schließlich eine gerichtliche Schutzverfügung gegen ihren Mann beantragt haben, die es Heerdegen verbietet, mit ihr in Kontakt zu treten.

Chrisitina Ricci: "Hatte Angst, dass er mich töten könnte"

Was genau sich ereignet hat, war bisher nicht bekannt. Nun dringen unschöne Details über den Vorfall an die Öffentlichkeit. Wie Page Six berichtet, soll Ricci am Mittwoch (Ortszeit) die einstweilige Verfügung gegen Heerdegen von einem Richter genehmigt worden sein.

Die 40-Jährige hatte im Juli 2020 nach sieben Ehejahren die Scheidung von Heerdegen wegen angeblicher Misshandlung beantragt. Laut TMZ soll Ricci behaupten, dass Heerdegens Übergriffe im Dezember 2019 begonnen hätten. Zu diesem Zeitpunkt habe sie ihm mitgeteilt, dass sie sich scheiden lassen wolle. Als der coronabedingte Lockdown im März begann, habe sie sich jedoch "in einem Haus mit ein gewalttätiger Täter" befunden, wird die Schauspielerin zitiert.