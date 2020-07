Ehe-Aus nach 7 Jahren: Christina Ricci reicht Scheidung ein

Die Ehe von US-Schauspielerin Christina Ricci (40) steht vor dem Aus. Der "Addams Family"-Star habe nach knapp siebenjähriger Ehe mit James Heerdegen die Scheidung eingereicht, berichteten die Promiportale "TMZ.com" und "People.com" am Donnerstag (Ortszeit). Sie bemühe sich um das Sorgerecht für den fünfjährigen Sohn Freddie, hieß es.

Wie berichtet, hatte Ricci nach Medienberichten Tage zuvor die Polizei wegen angeblicher Handgreiflichkeiten ins Haus gerufen und eine Kontaktsperre gegen Heerdegen erwirken können.

Ricci erwirkt Schutzverfügung gegen Ehemann

Wie unter anderem Us Weekly berichtete, soll die "Addams Family"-Darstellerin schließlich eine gerichtliche Schutzverfügung gegen ihren Mann beantragt haben, die es Heerdegen verbietet, mit ihr in Kontakt zu treten.

"Am 25.6.2020 um ungefähr 9.20 Uhr in der Früh wurde die Polizei via Rundfunk wegen häuslicher Gewalt benachrichtigt", bestätigte das zuständige Polizeirevier in Los Angeles dem amerikanischen Promi-Magazin.