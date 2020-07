Christina Ricci: Einstweilige Verfügung gegen Ehemann

Was genau sich ereignet hat, ist bisher nicht bekannt. Riccis Sprecher verweigert einen Kommentar. Weder Ricci noch ihr Mann seien verhaftet worden, so Medienberichte.

Das Paar hat einen gemeinsamen fünfjährigen Sohn namens Freddie. Die beiden haben sich 2011 am Set der ABC-Serie "Pan Am" kennengelernt. Im Jahr darauf fingen sie an, einander zu daten. 2013 hat sich die Schauspielerin mit dem Produzenten verlobt, noch im selben Jahr wurde geheiratet. Sohn Freddie kam 2014 zur Welt.

Am Vatertag war die Welt noch heil

Noch vor wenigen Tagen, am 21.Juni, schien zwischen dem Paar noch alles im Ordnung zu sein. Da postete Ricci einen Gruß zum Vatertag auf Instagram, wo sie schrieb: "We love you, Daddy!"