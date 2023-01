Nudel-Eklat im RTL-Dschungelcamp: Effenbergs Bolognese-Bombe geplatzt

Also setzte Claudia Einzelgespr√§che an. "Gigi, du hast das mitbekommen mit der Bolognese? Es gab kein Angebot", so Djamila. Claudia erg√§nzte: "Wir wollten einfach nur einen Gag machen. Wir haben uns nichts dabei gedacht!" Gigi kann nicht dar√ľber lachen: "Witzig ist was anderes!" Es folgte ein halberziges "Sorry": "Wir wollten euch eine Retourkutsche geben, war vielleicht nicht okay von uns. Da k√∂nnen wir uns auch gerne entschuldigen, wenn ihr das m√∂chtet", so Claudia, um Schadenbegrenzung bem√ľht. Gigi und Cosimo hatten n√§mlich ein √§hnliches Angebot zuvor angenommen - und die ihnen angebotene Pizza gen√ľsslich verspeist.

F√ľr Gigi war die Sache damit keinesfalls "gegessen". "F√ľr mich war das eine Provokation. Deswegen gehen wir uns einfach aus dem Weg", sagte er zu Claudia, die Djamila dann berichtete: "Das ist jetzt schon wieder so eine Hardcorenummer, wo ich denke, was soll das denn jetzt? Ich k√∂nnte ja auch immer wieder anfangen mit der ollen Pizza. Ich h√§tte ja auch sagen k√∂nnen, die Pizza habt ihr ja wirklich gegessen: Was ist jetzt schlimmer? Wenn man jemand ver√§ppelt oder wirklich etwas isst?"

Die Fronten verhärteten sich weiter. Dann war es Cecilia, die das Thema am Lagerfeuer noch mal aufrollt: "Ihr habt ihnen so ein schlechtes Gewissen mit der Pizza gemacht, und dann kommt ihr mit der Bolognese!"

Nur eine zeigte sich an jenem Tag wirklich gl√ľcklich: die am Vortag von den Zuschauerinnen und Zuschauern abgew√§hlte Jana "Urkraft" Pallaske. "Ich bin sehr gl√ľcklich. F√ľr mich ist es rund, so wie es jetzt ist. Ich habe sehr lange durchgehalten und ich habe einfach gesp√ľrt, dass die Nachricht √ľbertragen wurde, f√ľr die ich gekommen bin. Der Dominostein ist jetzt am Rollen. Und ich kann meine Mission, im Einklang mit der Natur zu leben, drau√üen besser weiterf√ľhren", so die 43-J√§hrige bei ihrer Verabschiedung aus dem Dschungel.