Jan Köppen: Wer ist der neue Dschungelcamp-Moderator?

"Ich bin ein Star - holt mich hier raus" geht wieder los. Mit den neuen hoffentlich ekelresistenten Kandidatinnen und Kandidaten wird am Freitag auch ein neuer Moderator in den australischen Dschungel ziehen. An der Seite von Sonja Zietlow steht ab sofort Jan Köppen. Der 39-Jährige habe schon in mehreren Formaten bewiesen, dass er inzwischen zu den ganz Großen gehöre, hieß es vorab in einer RTL-Mitteilung.

Bisher stand Köppen für Sendungen wie "Ninja Warrior" und die Datingshow "Take me Out" vor der Kamera.

IBES 2023: Köppes tritt in Fußstapfen von Hartwich