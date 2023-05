Norwegens König Harald muss im Spital bleiben

Der norwegische König Harald V. (86) bleibt nach einer Infektion vorerst im Krankenhaus. Er befinde sich auf dem Weg der Besserung, bleibe jedoch für den Rest der Woche krankgeschrieben, teilte das norwegische Königshaus am Mittwoch mit. Kronprinz Haakon (49) übernehme das geplante königliche Programm, auch ein Staatsbesuch des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella und seiner Tochter Laura Mattarella am Donnerstag und Freitag in Oslo und Trondheim finde planmäßig statt.

