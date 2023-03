Noch keine Einladung zur Met Gala: Was Anna Wintour wirklich von Meghan hält

Wintour einst über Meghan: "Ich finde sie toll"

Nun fragt sich, wie wahrscheinlich es ist, ob Meghan und Harry eingeladen werden könnten. Tatsächlich stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass die Vogue-Chefin Herzogin Meghan eine Einladung schicken könnte. In der Vergangenheit hat Wintour zumindest im Jahr 2019 einige überschwängliche Bemerkungen über Meghan gemacht, bevor sie und Harry das Königshaus verließen.

In der Vogue-Webserie "Go Ask Anna" sagte sie damals: "Ich habe irgendwo gelesen, dass es Mitglieder des königlichen Haushalts gab, die verwirrt und verärgert waren, dass sie so früh um 5 Uhr morgens aufwachte. Sie ist ein normales kalifornisches Mädchen, das früh aufsteht, Yoga macht und meditiert. Sie schickte auch viele SMS. Ich meine, was haben sie erwartet? Dass sie Nachrichten per Taube senden würde? Ich finde sie toll."