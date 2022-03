Virales Oscar-Foto: Grund für Nicole Kidmans Gesichtsausdruck enthüllt

Sowohl Chastain als auch Kidman wurden bei den Oscars als beste Hauptdarstellerin nominiert. Kidman wurde für "Being the Ricardos" nominiert, Chastain für "The Eyes of Tammy Faye". Chastain gewann im Laufe des Abends ihren ersten Oscar als beste Hauptdarstellerin, während ihre Freundin Kidman leer ausging.